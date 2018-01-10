Президент Ильхам Алиев: В 2018 году экономика Азербайджана будет идти по пути своего развития

БАКУ /Trend/ - В 2018 году экономика Азербайджана будет идти по пути своего развития.

Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

«Я уверен, что в этом году экономика страны будет идти по пути своего развития. В течение года планируется осуществление ряда важных проектов. Конечно, мы должны постараться, чтобы в 2018 году макроэкономическая ситуация была стабильной. Я не сомневаюсь, что так оно и будет. Макроэкономическая стабильность является важным фактором для каждой страны. В последние месяцы прошлого года макроэкономическая ситуация стабилизировалась, уровень инфляции был низкий. Уверен, что в 2018 году эти позитивные тенденции еще более усилятся. Курс маната стабилен. Как я уже отметил, наше положительное сальдо в 6,2 миллиарда долларов является очень важным фактором для макроэкономической стабильности», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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