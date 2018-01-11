Президент Ильхам Алиев внес изменение в количество штатных сотрудников Службы внешней разведки

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в утвержденное указом Президента от 13 января 2016 года «Ограничение количества штатных сотрудников Службы внешней разведки Азербайджанской Республики и сотрудников, принятых в систему Службы внешней разведки Азербайджанской Республики, содержащихся за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики».

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.