Президент Ильхам Алиев внес изменение в количество штатных сотрудников Службы внешней разведки

11 января 2018 20:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в утвержденное указом Президента от 13 января 2016 года «Ограничение количества штатных сотрудников Службы внешней разведки Азербайджанской Республики и сотрудников, принятых в систему Службы внешней разведки Азербайджанской Республики, содержащихся за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики».

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Избирательный кодекс
Политика 11 января 20:54
Президент Ильхам Алиев расширил поддержку азербайджанских экспортеров
Бизнес 11 января 20:38
Досрочно прекращены полномочия судьи Сабирабадского районного суда
Политика 11 января 20:38
В Азербайджане продлен период добровольной реструктуризации банков
Бизнес 11 января 19:07
В Азербайджане число центров Службы ASAN достигнет 15
Общество 11 января 03:09
Президент Ильхам Алиев: 2018 год в Азербайджане будет успешным с точки зрения развития промышленности и сельского хозяйства
Политика 11 января 02:54
Президент Ильхам Алиев: В последующие годы должна проводиться работа по снижению внешнего госдолга
Политика 11 января 02:12
Президент Ильхам Алиев: Прокладка железной дороги к Габале и курорту “Шахдаг” ускорит приток туристов
Туризм 11 января 00:47
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов успешно сотрудничать со всеми партнерами в рамках БТК
Бизнес 11 января 00:08
Президент Ильхам Алиев: В 2018 году экономика Азербайджана будет идти по пути своего развития
Политика 10 января 22:23
Президент Ильхам Алиев: В 2017 году ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 24%
Бизнес 10 января 21:42
Граждане стран-членов Движения неприсоединения получат гранты на обучение в Азербайджане
Политика 10 января 19:25
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики»
Политика 10 января 18:28
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной первого посла Грузии в Азербайджане
Политика 10 января 14:32
Президент Ильхам Алиев объявил 2018 год «Годом Азербайджанской Демократической Республики»
Политика 10 января 12:39
Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Кабмина, посвященное итогам 2017 года и предстоящим задачам (ФОТО)
Политика 10 января 11:37
Президент Ильхам Алиев наградил Фархада Бабаева и Арифа Азизова орденом "Шохрат"
Политика 9 января 17:10
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем азербайджанский газ достигнет территории Болгарии
Политика 9 января 15:34