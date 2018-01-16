Азербайджан заинтересован в увеличении количества стипендий для обучения во Франции - Мамедъяров

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона заинтересована в увеличении количества стипендий для обучения, выделяемых Францией.

Об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время встречи в рамках рабочего визита во Францию с министром высшего образования, исследований и инноваций Фредерик Видаль, сообщили во вторник в министерстве.

В ходе встречи министры выразили удовлетворение развитием сотрудничества между двумя странами во всех сферах, в том числе в сфере образования.

Мамедъяров отметил, что в период Азербайджанской Демократической Республики 50 азербайджанских студентов обучались в различных научных учреждениях Франции. Студенты проходили обучение по различным специальностям, таким как судостроение, медицина, физика и химия, геология в Парижском университете, Университете Нанси, Лионском университете и других.

Глава МИД сказал, что одним из направлений сотрудничества между двумя странами в области образования являются программы стипендий, предоставленные гражданам Азербайджана правительством Франции, и отметил заинтересованность азербайджанской стороны в увеличении количества стипендий.

Фредерик Видаль отметила, что в 2017 году для азербайджанских студентов было предоставлено 50 мест, и добавила, что обмен студентами в рамках программы ERASMUS успешно продолжается.

Министры также подчеркнули важность продолжения успешной практики преподавания языка и культуры. В связи с этим было высоко оценено включение азербайджанского языка в учебную программу Национального университета восточных языков и культур, открытие Бакинского французского лицея и расширение преподавания французского языка в Азербайджане.

Министры отметили создание и функционирование в регионе совместного Азербайджано-французского университета как успешный пример сотрудничества в области образования между Азербайджаном и Францией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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