В Службе госбезопасности Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начальник Службы государственной безопасности, Национальный герой Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, представители Службы и курсанты академии СГБ имени Гейдара Алиева в связи с 28-й годовщиной трагедии 20 Января посетили Аллею шехидов, чтобы почтить память храбрых сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложили цветы на их могилы, говорится в сообщении на сайте Службы госбезопасности в пятницу.

Поминальное мероприятие в актовом зале СГБ началось с минуты молчания в память о шехидах. Прозвучал государственный гимн.

В конце мероприятия был показан документальный фильм о мужестве и героизме храбрых сынов Азербайджана.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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