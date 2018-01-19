В Службе госбезопасности Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)

19 января 2018 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начальник Службы государственной безопасности, Национальный герой Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, представители Службы и курсанты академии СГБ имени Гейдара Алиева в связи с 28-й годовщиной трагедии 20 Января посетили Аллею шехидов, чтобы почтить память храбрых сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложили цветы на их могилы, говорится в сообщении на сайте Службы госбезопасности в пятницу.

Поминальное мероприятие в актовом зале СГБ началось с минуты молчания в память о шехидах. Прозвучал государственный гимн.

В конце мероприятия был показан документальный фильм о мужестве и героизме храбрых сынов Азербайджана.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
События 20 Января подтвердили необратимость освободительного движения в Азербайджане - вице-президент Академии наук
Общество 16:56
Никогда не будет забыта трагедия 20 Января - посольство Турции
Политика 16:40
CinemaPlus покажет фильмы, посвященные трагедии 20 Января (ВИДЕО)
Социум 12:03
Бакинский метрополитен утвердил план мероприятий в связи с трагедией 20 Января
Общество 17 января 14:47
Необходимо вести постоянную борьбу с религиозными экстремистами - Мадат Гулиев
Политика 19 декабря 2017 17:20
В воинской части Службы госбезопасности Азербайджана состоялась торжественная церемония (ФОТО)
Политика 10 ноября 2017 17:25
В Баку открылась "Школа классической йоги" (ФОТО)
Общество 24 сентября 2017 14:37
В Азербайджане продолжается следствие по делу военнослужащих-изменников- глава СГБ
Общество 24 сентября 2017 14:31
Глава СГБ: В Азербайджане ведется планомерная работа для того, чтобы азербайджанская молодежь не вставала на ложный путь
Общество 24 сентября 2017 13:34
Мадат Гулиев: Попытки организации террористического акта были вовремя пресечены сотрудниками СГБ
Политика 24 сентября 2017 13:10
Мадат Гулиев: Около 200 азербайджанцев лишены гражданства за связь с ИГ
Общество 24 сентября 2017 12:50
СГБ Азербайджана провело шествие, посвященное Дню Республики (ФОТО)
Общество 27 мая 2017 12:12
Мадат Гулиев выразил отношение к смертности среди заключенных
Общество 27 мая 2017 10:07
Во время Исламиады не предпринимались попытки какой-либо провокации - глава СГБ
Политика 27 мая 2017 09:45
Мадат Гулиев: В Азербайджане есть большие интересы других государств
Политика 27 мая 2017 09:24
Проведение в Баку Исламиады уже само по себе является для Азербайджана своеобразной победой - глава СГБ
Политика 19 мая 2017 16:21
Мадат Гулиев: Внутри Азербайджана нет никаких угроз
Политика 19 мая 2017 15:12
Мадат Гулиев: В Азербайджане будет полностью обеспечена безопасность IV Игр исламской солидарности
Политика 3 мая 2017 14:02