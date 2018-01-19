Азербайджанская делегация в новом составе отправится на зимнюю сессию ПАСЕ

19 января 2018 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация во главе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым отправится 21 января в Страсбург для участия в зимней сессии ПАСЕ, сообщили в пятницу в Милли Меджлисе (парламенте).

В составе делегации председатель парламентского комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Сабир Гаджиев, Эльшад Гасанов, Вюсал Гусейнов, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде, Ровшан Рзаев.

На мероприятии будет избран новый президент ПАСЕ, представлены годовые отчеты Бюро и Постоянного комитета.

Генсек и комиссар по правам человека Совета Европы выступят с докладами о работе, проведенной в 2017 году. Также будет представлен отчет о деятельности Комитета министров организации.

На сессии пройдут обсуждения докладов членов азербайджанской делегации Севиндж Фаталиевой и Вюсала Гусейнова на темы «Защита детей, пострадавших во время вооруженных конфликтов», «Совершенствование международных правил против смертной казни и торговли принадлежностей, используемых во время пыток».

Визит завершится 28 января.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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