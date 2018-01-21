МИД: Азербайджан полностью понимает основательную обеспокоенность Турции о безопасности в связи с террористическими угрозами

21 января 2018 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан полностью понимает основательную обеспокоенность Турции о безопасноти в связи с террористическими угрозами, сказал Trend в воскресенье глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан как страна, пострадавшая от терроризма, решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и поддерживает усилия международного сообщества в этой борьбе. Для обеспечения международного и регионального мира и безопасности особенно важно искоренение террористической угрозы",- сказал Гаджиев.

По его словам, как было заявлено правительством Турции, целью операции "Оливковая ветвь", проводимой Вооруженными силами Турции, является обеспечение безопасности границ Турции, обезврежение террористических угроз в регионе и защита гражданских людей, проживающих в регионе, от террористических нападений и угроз.

Глава пресс-службы МИД отметил, что Турция неоднократно подвергалась террористическим атакам и в результате погибало множество невинных людей.

«Азербайджан полностью понимает основательную обеспокоенность Турции о безопасности в связи с террористическими угрозами. Мы желаем братской Турции и турецкому народу, чтобы больше никогда не подвергались предательским террористическим атакам», - сказал глава пресс-службы.

Отметим, что 20 января Генштаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. ВС Турции нанесли удары по 108 из 113 объектов террористов. Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону. Целью действий ВС Турции на северо-западе Сирии является уничтожение террористов и объектов террористических структур. Турецкая армия сделает все возможное для минимизации ущерба мирному населению района Африн.

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