Азербайджан обвинил Совет Европы в мягкой позиции по отношению к Армении (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Удивительно, почему Совет Европы способен выражать резкое отношение к конкретной стране и конкретным людям, но в некоторых случаях проявляет мягкость к тем, кто совершает те же действия и еще большие нарушения.

Об этом сказал член азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель парламентского комитета по культуре, депутат Рафаэль Гусейнов, выступая в понедельник на зимней сессии организации.

Гусейнов подчеркнул, что Армения является агрессором и Совет Европы подтвердил этот факт в своей резолюции, принятой 13 лет назад.

“Почему же до сих пор не принято никаких мер в отношении страны, которая демонстративно игнорирует такие резолюции и постоянно нарушает устав Совета Европы”, - сказал Гусейнов.

Он напомнил, что на предыдущих сессиях в случае необходимости ПАСЕ могла придерживаться жесткой позиции, демонстрировать принципиальную позицию для введения или продления санкций в отношении конкретной страны.

“Все это свидетельствует о том, что Совет Европы может достичь своей цели, когда он готов и заинтересован в этом. Удивительно при этом, что Совет Европы считает, что такую позицию можно проявлять только в определенных случаях”, - подчеркнул Гусейнов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Ляман Зейналова, Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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