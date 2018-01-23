Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет успешно сотрудничать с ОПЕК (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился в Давосе с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммедом Баркиндо.

«Мы высоко ценим активную лидерскую роль Азербайджана во встрече стран, входящих и не входящих в ОПЕК, и принятии в связи с этим исторического решения в декабре 2016 года», - сказал в ходе встречи Мухаммед Баркиндо.

Президент Ильхам Алиев в свою очередь подчеркнул, что деятельность Мухаммеда Баркиндо как генерального секретаря ОПЕК играет важную роль в реализации ожиданий бизнес-общественности и стран.

Глава государства выразил уверенность в том, что Азербайджан и впредь будет успешно сотрудничать с ОПЕК, и пригласил Мухаммеда Баркиндо посетить Азербайджан. Генеральный секретарь ОПЕК с благодарностью принял приглашение.

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