Правящая партия Азербайджана о подготовке к предстоящим президентским выборам

БАКУ /Trend/ - Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) полностью готова к предстоящим президентским выборам.

Об этом во вторник сказал Trend председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов.

По его словам, партия заблаговременно готовится к каждым выборам. «Конференции, которые проводятся в районных и городских организациях партии, связаны с предстоящими выборами», - сказал Новрузов.

Депутат отметил, что партия насчитывает 7500 первичных организаций.

«В Азербайджане свыше 5 100 избирательных участков. Вокруг каждого участка функционирует одна или несколько первичных организаций ПЕА. Наши первичные организации созданы на основе территориального принципа. Первичные организации, функционирующие вокруг избирательных участков, играют важную роль и во время кампании по сбору подписей, и в агитационно-пропагандистский период, и во время проведения наблюдательной миссии», - сказал Новрузов.

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА добавил, что обычно партия готовится к выборам в несколько этапов.

«Первый этап - общая подготовка партии, и начиная с прошлого года и вопросы укрепления материально-технической, и кадровой базы районных организаций в основном решены. Также в избирательном процессе проводятся различные функции, и подготовка людей постоянно находится в центре внимания. В данный момент мы заняты вторым этапом. Так, начиная с февраля начнутся тренинги для членов партии. В частности, стараемся привлечь в этот процесс молодежь. ПЕА имеет достаточно большой избирательный опыт и, совершенствуя этот опыт, применяет на каждых выборах современную избирательную технологию. В этом смысле предстоящие выборы также не будут исключением», - сказал Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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