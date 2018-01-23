Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьером Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился в Давосе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
На встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между странами в политической, экономической и других сферах, отмечена важность глобальных проектов, реализуемых Азербайджаном и Грузией.
На встрече, на которой была затронута значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, с удовлетворением была отмечена успешная реализация проекта TANAP.
В ходе беседы была выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между странами.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.