Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным вице-президентом SUEZ GROUP (ФОТО)

23 января 2018 21:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился в Давосе с генеральным исполнительным вице-президентом компании SUEZ GROUP и председателем Французско-Азербайджанского бизнес-совета MEDEF International Мари-Анж Дебон.

Информируя Президента Ильхама Алиева о проектах, реализуемых SUEZ GROUP в Азербайджане, Мари-Анж Дебон отметила очень успешное сотрудничество с партнерами в нашей стране. Говоря о планах на будущее, Мари-Анж Дебон рассказала Президенту Ильхаму Алиеву о новых технологиях в водной сфере, в области отвода канализационных и дождевых вод.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение проводимой SUEZ GROUP работой. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с SUEZ GROUP.

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