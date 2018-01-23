Азербайджан в ПАСЕ поднял вопрос об освобождении Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

23 января 2018 23:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник новый председатель Комитета министров СЕ, министр иностранных дел Дании Андрес Самуэльсен выступил в ПАСЕ и ответил на вопросы депутатов.

Член делегации Азербайджана в ПАСЕ Ганира Пашаева в Ассамблее показала фотографии попадания в заложники Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, фотографии демонстрирующие зверство Армении против них и подняла вопрос о Дильгаме Аскерове и Шахбазе Гулиеве, которых Армения незаконно удерживает в заложниках, пытает и не освобождает игнорируя международные призывы. Депутат также напомнила о нарушении человеческих прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, которым официальный Ереван игнорируя резолюции ПАСЕ не дает вернуться в свои дома.

"Семья Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которых Армения незаконно удерживает в заложниках, уже сколько месяцев ждет от вас, как от нового председателя Комитета министров поддержки в вопросе об их освобождении. Какие ваши шаги в этом направлении они могут ожидать? В то же время один миллион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев 25 лет не могут вернуться в свои дома из-за нахождения азербайджанских земель под оккупацией Армении. Что бы вы хотели сказать этим людям, которые ждут поддержки от вас, как от председателя?», - сказала Ганира Пашаева.

Отметив, что посредничество в связи с этим конфликтом в компетенции Минской Группы ОБСЕ новый предсдеатель Комитета Министров СЕ, министр иностранных дел Дании Андрес Самуэльсен сказал, что Совет Европы может содействовать формированию условий для доверия между сторонами, необходимых для мира.

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