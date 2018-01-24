Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Швейцарии (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Давосе встретился с президентом Швейцарии Аланом Берсе.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией в политической, экономической, энергетической и культурной сферах. Президент Швейцарии отметил, что страна относится к Азербайджану как к важному партнеру.

Во время беседы речь шла о глобальных энергетических и транспортных проектах, реализованных по инициативе и при участии Азербайджана. Было отмечено, что Азербайджан превратился в важный транспортный узел, а также подчеркнута роль страны в обеспечении энергетической безопасности Европы. Также в ходе беседы говорилось о работе, проделанной в направлении диверсификации экономики в Азербайджане, развитии ненефтяного сектора в стране, взаимном вложении инвестиций, а также об успешной деятельности компании SOCAR В Швейцарии.

На встрече была подчеркнута важность увеличения объема торговли между странами, а также определения новых сфер сотрудничества.

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