Президент Ильхам Алиев поздравил гондурасского коллегу

26 января 2018 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса Альварадо.

"Сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Гондурас. Надеюсь, что мы продолжим совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Гондурасом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей деятельности на благо дружественного народа Гондураса", - говорится в поздравлении главы государства.

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