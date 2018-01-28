Азербайджан стал одним из желанных и весьма авторитетных членов Давосского форума - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал одним из желанных и весьма авторитетных членов Всемирного экономического форума в Давосе, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде.

«Как и прежде, состоявшиеся в этом году встречи Президента Ильхама Алиева с главами крупных компаний помогают им инвестировать в экономику Азербайджана, обсуждать вопросы по вложению инвестиций в важные проекты в Азербайджане, а также получить доступ к новым технологиям и решать другие важные вопросы. Встречи, проведенные в рамках форума с главами дружественных к Азербайджану стран, позволяют укрепить двусторонние отношения», - отметил депутат.

Как сказал Айдын Мирзазаде, Давосский экономический форум уже долгие годы является одним из важнейших ежегодных мировых событий, где встречи глав государств и правительств, представителей крупного бизнеса, экспертов по отдельным отраслям помогают найти оптимальный вариант для решения существующих в мире проблем.

Депутат подчеркнул, что участие Президента Ильхама Алиева в интерактивном заседании на тему «Стратегический взгляд: Евразия» в рамках экономического форума и его ответы на заданные вопросы, вновь подтвердили огромное внимание, проявляемое в мире к Азербайджану. «Считаю, что заданные вопросы служат изучению азербайджанского опыта, расширению проектов, связанных с Азербайджаном», - отметил депутат.

Айдын Мирзазаде добавил, что участие в Давосском экономическом форуме – весьма значимое событие, как для Азербайджана, так и всего мира. «Считаю, что дальнейшее участие Азербайджана во многих мероприятиях, таких как Давосский форум, способствует налаживанию хороших отношений, внеся свой вклад в решение проблем, стоящих перед Азербайджаном и миром», - отметил депутат.

Отметим, что 22 января текущего года начался рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Швейцарию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

Глава государства принял участие в интерактивном заседании на тему «Стратегический взгляд: Евразия», в сессии «Заседание лидеров по политике нефтегазовой промышленности». Кроме того, в рамках визита в Давос Президент Ильхам Алиев провел ряд встреч с главами государств и правительств и руководителями компаний.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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