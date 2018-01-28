Азербайджан стал одним из желанных и весьма авторитетных членов Давосского форума - депутат

28 января 2018 09:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал одним из желанных и весьма авторитетных членов Всемирного экономического форума в Давосе, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде.

«Как и прежде, состоявшиеся в этом году встречи Президента Ильхама Алиева с главами крупных компаний помогают им инвестировать в экономику Азербайджана, обсуждать вопросы по вложению инвестиций в важные проекты в Азербайджане, а также получить доступ к новым технологиям и решать другие важные вопросы. Встречи, проведенные в рамках форума с главами дружественных к Азербайджану стран, позволяют укрепить двусторонние отношения», - отметил депутат.

Как сказал Айдын Мирзазаде, Давосский экономический форум уже долгие годы является одним из важнейших ежегодных мировых событий, где встречи глав государств и правительств, представителей крупного бизнеса, экспертов по отдельным отраслям помогают найти оптимальный вариант для решения существующих в мире проблем.

Депутат подчеркнул, что участие Президента Ильхама Алиева в интерактивном заседании на тему «Стратегический взгляд: Евразия» в рамках экономического форума и его ответы на заданные вопросы, вновь подтвердили огромное внимание, проявляемое в мире к Азербайджану. «Считаю, что заданные вопросы служат изучению азербайджанского опыта, расширению проектов, связанных с Азербайджаном», - отметил депутат.

Айдын Мирзазаде добавил, что участие в Давосском экономическом форуме – весьма значимое событие, как для Азербайджана, так и всего мира. «Считаю, что дальнейшее участие Азербайджана во многих мероприятиях, таких как Давосский форум, способствует налаживанию хороших отношений, внеся свой вклад в решение проблем, стоящих перед Азербайджаном и миром», - отметил депутат.

Отметим, что 22 января текущего года начался рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Швейцарию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

Глава государства принял участие в интерактивном заседании на тему «Стратегический взгляд: Евразия», в сессии «Заседание лидеров по политике нефтегазовой промышленности». Кроме того, в рамках визита в Давос Президент Ильхам Алиев провел ряд встреч с главами государств и правительств и руководителями компаний.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Армения хочет действовать по законам средневековья, и тогда говорить о доверии не приходится - азербайджанский депутат
Политика 19 января 16:16
Изменения в правительстве Польши не повлияют на отношения с Азербайджаном - депутат
Точка зрения 10 января 15:12
Азербайджанские депутаты навестили 102-летнюю чеченку (ФОТО)
Общество 9 января 19:00
Участие Президента Ильхама Алиева в саммите ОИС показывает, что Азербайджан - один из самых активных членов исламского мира - депутат
Политика 13 декабря 2017 18:49
Сегодня в различных регионах мира стараются изучить опыт Гейдара Алиева - депутат
Политика 12 декабря 2017 15:07
Избрание Фарида Гаибова на пост президента UEG является показателем имиджа Азербайджана как спортивной державы - депутат
Общество 3 декабря 2017 15:40
Итоговый документ ЕС - предупреждение для Армении - депутат
Точка зрения 27 ноября 2017 10:51
В Азербайджане предложено создать Фонд содействия образованию
Общество 21 ноября 2017 20:45
В Азербайджане предложено освободить от налогов владельцев многоэтажных автостоянок
Общество 21 ноября 2017 19:19
Армения давно перешла "красную черту" - азербайджанский депутат
Точка зрения 18 ноября 2017 13:13
Подписанные на Совете стратегического сотрудничества документы доказали большие перспективы азербайджано-турецких отношений - депутат
Политика 1 ноября 2017 14:19
Открытие Баку-Тбилиси-Карс – историческое событие не только для региона, но и мира - депутат
Политика 30 октября 2017 20:32
Кроме Мадридских принципов, нет другого варианта решения нагорно-карабахского конфликта - депутат
Нагорно-карабахский конфликт 20 октября 2017 16:03
Вопрос территориальной целостности Азербайджана берется за основной принцип переговоров - депутат
Нагорно-карабахский конфликт 17 октября 2017 13:50
Выданный Россией кредит нацелен на вооружение Армении - депутат
Нагорно-карабахский конфликт 14 октября 2017 14:52
Азербайджан является надежным партнером на международной арене - депутат
Политика 11 октября 2017 08:24
Ягланд своим статусом в соцсети продемонстрировал свою недемократичность - азербайджанский депутат
Политика 2 октября 2017 20:40
Незаконно посетившие Нагорный Карабах граждане Турции будут наказаны в соответствии с азербайджанским законодательством - депутат
Нагорно-карабахский конфликт 29 сентября 2017 15:26