Президент Азербайджана: За последние годы в сфере общественных услуг произошел революционный поворот

29 января 2018 21:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние годы в сфере общественных услуг Азербайджана произошел революционный поворот.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник во вступительной речи на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы.

Глава государства сказал, что создание центров Службы ASAN стало революционным поворотом в этой сфере.

«За последние пять лет в этих центрах было принято около 20 миллионов обращений, и коэффициент признания центров Службы АSAN около 100 процентов. Проводится очень серьезная борьба со взяточничеством, коррупцией, бюрократией. Эта борьба проводится также в сфере мер системного характера. Могу сказать, что институциональные меры - самые эффективные меры. Естественно, что применяются и карательные меры, они тоже имеют значение», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что только институциональные меры – самые эффективные шаги, предпринимаемые, как говорится, для сужения пространства для коррупции, взяточничества.

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