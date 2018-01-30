Президент Ильхам Алиев: На примере Джоджуг Мерджанлы мы показали волю нашего народа

30 января 2018 00:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На примере Джоджуг Мерджанлы и Шихарха мы показали волю нашего государства и народа.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы.

«Строительство новых зданий и домов для вынужденных переселенцев будет продолжено. Данному вопросу уделяется очень большое внимание. До сегодняшнего дня 265 тысяч переселенцев были обеспечены домами, квартирами. В прошлом году мы обеспечили восстановление села Джоджуг Мерджанлы. Это историческое событие. В то же время, в поселке Шихарх был построен большой городок на 1170 семей, а в Джоджуг Мерджанлы – на 150. Эти проекты имеют очень большое значение. Потому что эти проекты были осуществлены на оккупированных в свое время и освобожденных от оккупации территориях. Осуществление данных проектов, в то же время показывает, что Азербайджан восстановит территориальную целостность, и на этих территориях будут построены новые города, поселки, села, школы, жилые здания, вся инфраструктура. На примере Джоджуг Мерджанлы и Шихарха мы показали волю нашего государства и народа. Еще раз показали, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией, и что азербайджанские переселенцы готовы вернуться на свои родные земли», - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане отсутствуют проблемы, связанные с развитием экономики
Экономика 04:07
Президент Азербайджана: В 2018 году будут реализованы важные железнодорожные проекты
Экономика 03:52
Президент Азербайдана: Настало время для привлечения инвестиций местными исполнительными органами
Политика 02:38
Президент Азербайджана: В этом году 20 тысяч вынужденных переселенцев будут обеспечены новым жильем
Политика 02:04
Президент Ильхам Алиев: Осуществление проектов Север-Юг и Восток-Запад является исторической заслугой Азербайджана
Политика 01:08
Президент Ильхам Алиев: Частный сектор должен взять на себя строительство новых отелей в регионах Азербайджана
Экономика 01:02
Президент Азербайджана: Крупные бизнес-структуры должны осознавать свою социальную ответственность
Политика 00:31
Изменен состав Госкомиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркосредств
Политика 29 января 21:52
Президент Азербайджана: За последние годы в сфере общественных услуг произошел революционный поворот
Политика 29 января 21:10
Утверждена программа работы минобразования Азербайджана и министерства человеческих ресурсов Венгрии
Общество 29 января 19:33
Президент Ильхам Алиев: Азербайджану необходимо всегда смотреть вперед и правильно строить последующую деятельность
Политика 29 января 19:25
Президент Ильхам Алиев: За 14 лет валютные резервы Азербайджана выросли в 23 раза
Бизнес 29 января 19:08
Президент Ильхам Алиев: Реалии последних 14 лет показывают, что все данные обещания полностью выполнены
Политика 29 января 18:55
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Государственного таможенного комитета
Политика 29 января 18:37
Отозван ряд генконсулов и послов Азербайджана за рубежом
Политика 29 января 18:28
Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Азербайджаном
Политика 29 января 16:54
Президент Ильхам Алиев поздравил финского и чешского коллег
Политика 29 января 15:43
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе ОАЭ
Политика 29 января 15:36