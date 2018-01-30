Президент Ильхам Алиев: На примере Джоджуг Мерджанлы мы показали волю нашего народа

БАКУ /Trend/ - На примере Джоджуг Мерджанлы и Шихарха мы показали волю нашего государства и народа.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы.

«Строительство новых зданий и домов для вынужденных переселенцев будет продолжено. Данному вопросу уделяется очень большое внимание. До сегодняшнего дня 265 тысяч переселенцев были обеспечены домами, квартирами. В прошлом году мы обеспечили восстановление села Джоджуг Мерджанлы. Это историческое событие. В то же время, в поселке Шихарх был построен большой городок на 1170 семей, а в Джоджуг Мерджанлы – на 150. Эти проекты имеют очень большое значение. Потому что эти проекты были осуществлены на оккупированных в свое время и освобожденных от оккупации территориях. Осуществление данных проектов, в то же время показывает, что Азербайджан восстановит территориальную целостность, и на этих территориях будут построены новые города, поселки, села, школы, жилые здания, вся инфраструктура. На примере Джоджуг Мерджанлы и Шихарха мы показали волю нашего государства и народа. Еще раз показали, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией, и что азербайджанские переселенцы готовы вернуться на свои родные земли», - сказал глава государства.

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