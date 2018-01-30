Президент Азербайдана: Настало время для привлечения инвестиций местными исполнительными органами

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане настало время для того, чтобы местные органы исполнительной власти привлекали инвестиции.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы.

«Во вступительной речи в связи с вложениями инвестиций я отметил, что в этом году инвестиции по меньшей мере предусмотрены на уровне прошлого года. В то же время, инвестиционные вложения в регионах, конечно же, очень важны для выполнения програм регионального развития. Государство играло и будет играть свою роль. Если не было бы государственных инвестиций, в регионах страны о развитии и речи не было бы. Во вступительной речи я достаточно подробно коснулся данного вопроса, так как в результате инвестиционной политики государства в наших регионах, можно сказать, реализованы и реализуются все инфраструктурные проекты. Сейчас настало время для того, что исполнительные органы были еще более активными в этом деле, привлекали инвестиции», - сказал глава государства.

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