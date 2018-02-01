Сегодня состоится первое пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана

1 февраля 2018 09:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится первое пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

На заседании будут обсуждены дополнения и изменения в Уголовный кодекс, Кодекс административных правонарушений, Градостроительный и строительный кодекс, в том числе поправки в закон "О социальном страховании", "О борьбе с терроризмом" и в другие законы.

Также на заседании в первом чтении будет вынесен на обсуждение новый законопроект "О профессиональном образовании". Всего в повестку заседания включены 15 вопросов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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