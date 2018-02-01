В Баку будет создан «Творческий центр Магсуда Ибрагимбекова»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по учреждению «Творческого центра Магсуда Ибрагимбекова».

В распоряжении говорится, что с целью увековечивания памяти народного писателя Магсуда Ибрагимбекова, внесшего ценный вклад в развитие азербайджанской культуры, имеющей многовековые традиции, для учреждения и обеспечения деятельности «Творческого центра Магсуда Ибрагимбекова», входящего в структуру Управления Государственного архитектурно-исторического заповедника «Ичеришехер», из государственного бюджета управлению дополнительно будут выделены 220 тысяч манатов.

Управлению Государственного архитектурно-исторического заповедника «Ичеришехер» поручено в двухмесячный срок решить организационные вопросы по учреждению «Творческого центра Магсуда Ибрагимбекова».

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим распоряжением и представить Президенту Азербайджана; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим распоряжением; обеспечить выделение из государственного бюджета финансовых средств, предусмотренных этим распоряжением; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

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