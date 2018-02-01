Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России Эльмаром Мамедъяровым и Сергеем Лавровым. Об этом сообщает МИД РФ.

«1 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации с министром иностранных дел Азербайджана», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе разговора обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, международной и региональной повестки дня.

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