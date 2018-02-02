В Азербайджане отметят 50-летие Мингячевирского государственного драмтеатра

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о 50-летии Мингячевирского государственного драматического театра.

В марте 2018 года Мингячевирскому государственному драматическому театру исполняется 50 лет.

В распоряжении говорится, что с целью проведения 50-й годовщины Мингячевирского государственного драматического театра, занимающего присущее ему место в развитии национального театрального искусства, министерству культуры и туризма поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 50-летнему юбилею Мингячевирского государственного драматического театра.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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