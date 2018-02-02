В Азербайджане присуждены Президентские премии для молодежи в 2018 г.

2 февраля 2018 20:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении Президентских премий для молодежи в 2018 году.

В распоряжении отмечается, что Президентские премии для молодежи за 2018 год присуждаются Джамаловой Рейхан Рауф гызы, Альфидатлы Гюльнар Теюб гызы, Фараджову Хагани Сурхай оглу, Гулиеву Агарагиму Вагиф оглу, Сафаровой Зумруд Расим гызы, Зейналовой Айсун Гюльага гызы, особо отличившимся в сферах науки, культуры, образования и общественной деятельности.

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