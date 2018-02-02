Юсуф Мамедалиев: Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева заботятся о каждом представителе азербайджанской молодежи (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева заботятся о каждом представителе азербайджанской молодежи.

Об этом помощник Первого вице-президента, заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев сказал в пятницу на церемонии вручения Президентских премий для молодежи в 2018 году лицам, особо отличившимся в сферах культуры, образования и общественной деятельности, и награждения ряда представителей молодежи по случаю 2 февраля – Дня молодежи.

Юсуф Мамедалиев отметил, что в процессе расширения потенциала молодежи, ее дальнейшем совершенствовании очень важна мотивация.

«Награды, вручаемые сегодня самой талантливой и трудолюбивой молодежи разных сфер, расскажут обществу об их успехах, а также усилят веру в самих себя. Эти награды – начало, а не конец их успехов. Каждый представитель молодежи в республике должен знать, что их талант и способности, осуществляемая деятельность оцениваются и никогда не остаются без внимания», - сказал Юсуф Мамедалиев.

Помощник Первого вице-президента подчеркнул, что глава государства Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева заботятся о каждом представителе молодежи, пристально следят за их деятельностью.

«Благодаря проводимой руководством страны молодежной политике, опирающейся на стратегию превращения «черного золота» в человеческий капитал, поощряется активность молодежи в научной, культурной, общественной сферах. Думаю, что наша молодежь должна быть более активной, играть важную роль во всех сферах развития страны», - сказал Мамедалиев.

По его словам, благодаря успешной молодежной политике, проводимой сегодня главой государства, азербайджанская молодежь современна, толерантна, образованна, способна и инновационна. «Несомненно, что об этом успехе должен знать весь мир. Каждый представитель молодежи должен беречь культурные и исторические ценности нашей страны, и, являясь достойным гражданином, служить своей Родине. В период, когда мы отмечаем 100-летие создания первой на мусульманском Востоке республики, мы должны стараться для того, чтобы грядущие поколения тоже гордились ценностями, материальными и духовными достижениями, созданными в наше время. Азербайджан переживает период самого сильного, динамического развития в своей истории. Наша молодежь должна чутко чувствовать вызовы этого времени, и каждый, становясь героем нашего времени, творить и созидать во имя будущего», - сказал Мамедалиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфенова)

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