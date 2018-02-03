Американский сопредседатель ОБСЕ сегодня посетит Баку

3 февраля 2018 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефер сегодня посетит Баку, сообщил в субботу Trend дипломатический источник.

Другие сопредседатели - Игорь Попов (Россия) и Стефан Висконти (Франция) - посетят Баку шестого февраля. Основные встречи пройдут седьмого февраля.

Ранее глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил Trend, что в рамках визита будут продолжены интенсивные и конструктивные обсуждения по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Последняя встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США) - и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым прошла 18 января в польском городе Кракове.

После визита в Баку сопредседатели отправятся в Ереван.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Нигяр Гулиева, Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Лавров: Москва считает конструктивной программу председательства Италии в ОБСЕ
Россия 1 февраля 12:58
Сегодня главы МИД РФ и Италии обсудят нагорно-карабахский конфликт
Нагорно-карабахский конфликт 1 февраля 10:19
Урегулирование нагорно-карабахского конфликта станет одним из приоритетов Италии в ОБСЕ - министр
Политика 30 января 11:10
Азербайджан высоко ценит политический диалог с ПА ОБСЕ
Политика 29 января 16:27
Урегулирование затяжных конфликтов будет в числе приоритетов ОБСЕ в 2018 г. – президент ПА ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 25 января 14:07
Глава МИД Дании поддержал деятельность МГ ОБСЕ
Политика 23 января 20:26
Индия поддерживает переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта - посол (Эксклюзив)
Точка зрения 22 января 08:03
Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают Азербайджан и Армению к принятию мер по укреплению доверия к переговорному процессу
Нагорно-карабахский конфликт 19 января 00:02
Страны-участницы ОБСЕ обсудят экономический прогресс и безопасность в регионе
Политика 18 января 15:50
Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями МГ ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 18 января 14:42
МИД Словакии: Мирное урегулирование - единственное решение существующих в Европе конфликтов
Политика 18 января 09:47
Азербайджан поддерживает призыв генсека ООН активизировать деятельность МГ ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 17 января 19:42
Газета İl Giornale: Опыт Италии и модель Alto Adice могут внести вклад в решение нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 17 января 16:57
В Узбекистане законопроекты будут проходить международную экспертизу
Узбекистан 15 января 17:00
Али Гасанов: Офис ОБСЕ по свободе медиа не должен проявлять тенденциозный подход в отношении Азербайджана
Политика 13 января 16:39
ЕС высоко ценит приверженность Италии дальнейшему усилению деятельности ОБСЕ по вопросу Нагорного Карабаха
Политика 12 января 23:45
Продлен мандат спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе
Политика 12 января 16:35
Россия будет поддерживать усилия итальянского председательства ОБСЕ в процессе нагорно-карабахского урегулирования - постпред РФ при ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 12 января 07:18