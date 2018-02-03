Президент Ильхам Алиев поздравил главу Шри-Ланки

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Шри-Ланки Майтрипиле Сиресену.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и ваш народ с национальным праздником Шри-Ланки - Днем независимости. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Шри-Ланки - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.
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