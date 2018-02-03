Американский сопредседатель МГ ОБСЕ прибыл в Баку

БАКУ /Trend/ - Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефер в субботу прибыл в Баку для продолжения обсуждений с правительством Азербайджана вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщил Trend дипломатический источник.

Другие сопредседатели - Игорь Попов (Россия) и Стефан Висконти (Франция) - посетят Баку шестого февраля. Основные встречи пройдут седьмого февраля.

Ранее глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил Trend, что в рамках визита будут продолжены интенсивные и конструктивные обсуждения по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Последняя встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США) - и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым прошла 18 января в польском городе Кракове.

После визита в Баку сопредседатели отправятся в Ереван.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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