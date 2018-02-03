Американский сопредседатель МГ ОБСЕ прибыл в Баку

3 февраля 2018 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефер в субботу прибыл в Баку для продолжения обсуждений с правительством Азербайджана вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщил Trend дипломатический источник.

Другие сопредседатели - Игорь Попов (Россия) и Стефан Висконти (Франция) - посетят Баку шестого февраля. Основные встречи пройдут седьмого февраля.

Ранее глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил Trend, что в рамках визита будут продолжены интенсивные и конструктивные обсуждения по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Последняя встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США) - и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым прошла 18 января в польском городе Кракове.

После визита в Баку сопредседатели отправятся в Ереван.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Нигяр Гулиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Шри-Ланки
Политика 17:54
Президент Ильхам Алиев наградил Таги Ахмедова орденом "Труд"
Политика 14:14
Казахстанский бизнесмен не финансировал строительство мечети в Нагорном Карабахе – посольство
Нагорно-карабахский конфликт 13:33
Юсуф Мамедалиев: Позиция азербайджанской молодежи в обществе все больше укрепляется (версия 2)
Политика 12:28
Юсуф Мамедалиев: Позиция азербайджанской молодежи в обществе все больше укрепляется
Политика 12:03
Президент ПА ОБСЕ: Для урегулирования затянувшихся конфликтов важно тесное сотрудничество международных игроков
Политика 11:19
Американский сопредседатель ОБСЕ сегодня посетит Баку
Политика 10:11
Фархад Гаджиев: Многие страны изучают молодежную политику Азербайджана
Политика 2 февраля 23:30
Юсуф Мамедалиев: Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева заботятся о каждом представителе азербайджанской молодежи (версия 3)
Политика 2 февраля 22:06
Юсуф Мамедалиев: Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева заботятся о каждом представителе азербайджанской молодежи (версия 2)
Политика 2 февраля 21:12
Юсуф Мамедалиев: Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева заботятся о каждом представителе азербайджанской молодежи
Политика 2 февраля 20:44
Выделены средства для развития образовательной инфраструктуры в ряде районов Азербайджана
Политика 2 февраля 20:27
В Азербайджане присуждены Президентские премии для молодежи в 2018 г.
Политика 2 февраля 20:09
В Азербайджане отметят 50-летие Мингячевирского государственного драмтеатра
Политика 2 февраля 19:37
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе сотрудников Конфедерации профсоюзов Азербайджана
Политика 2 февраля 19:08
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников «Азернешр» медалью «Терегги»
Политика 2 февраля 18:54
Президент Ильхам Алиев присвоил Аловсату Агаларову почетное звание "Заслуженный журналист"
Политика 2 февраля 18:31
Президент Азербайджана наградил Кямиля Джалилова орденом "Шараф"
Политика 2 февраля 18:24