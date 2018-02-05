В Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов.
Согласно распоряжению, внеочередные президентские выборы пройдут 11 апреля 2018 года.
Центральной избирательной комиссии Азербайджана поручено обеспечить проведение президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом.
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