В Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы (версия 2)

5 февраля 2018 11:17 (UTC+04:00)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 11:07)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов.

Согласно распоряжению, внеочередные президентские выборы пройдут 11 апреля 2018 года.

Центральной избирательной комиссии Азербайджана поручено обеспечить проведение президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом.

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