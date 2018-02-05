Али Гасанов: Распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов полностью соответствует Конституции и законодательству Азербайджана (версия 3)

5 февраля 2018 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов полностью соответствует требованиям Конституции и законодательства Азербайджана.

Об этом помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал в понедельник Trend, комментируя распоряжение Президента «Об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане».

"До сегодняшнего дня все выборы в Азербайджане проводились демократично, прозрачно и справедливо в соответствии с нормами Конституции, Избирательного кодекса и других соответствующих законодательных актов. И президентские, и парламентские, и муниципальные выборы отражали волю народа, а также были высоко оценены местными и международными наблюдателями. Известно, что, поскольку в Азербайджане три года из пяти связаны с выборами, была изменена статья 101 Конституции, и срок полномочий главы государства был продлен с пяти до семи лет. Ввиду того что срок полномочий Президента был продлен до семи лет, Президенту предоставлено право объявлять внеочередные президентские выборы - это возможность обращения Президента Азербайджана к избирателям для получения вотума доверия. Поэтому вопросы, предусмотренные в распоряжении «Об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане», полностью соответствуют требованиям Конституции и законодательства страны», - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента отметил, что в соответствии с Конституцией Азербайджана проведение президентских выборов было запланировано на осень - октябрь 2018 года.

"Однако начиная с мая этого года в нашей стране пройдут многочисленные важные мероприятия местного и международного уровня. Среди них можно отметить цикл мероприятий в рамках 100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики, Международный гуманитарный форум и другие. Большинство этих мероприятий приходится на конец года и совпадает с выборами. С другой стороны, по существующей в Азербайджане практике все выборы проводятся в осенние месяцы. В этом смысле, учитывая существующий в мире опыт, выборы различного уровня целесообразнее проводить в разное время года, в том числе в начале года», - сказал Али Гасанов.

Как сказал помощник главы государства, также избрание Президента Азербайджана на семилетний срок обеспечивает исполнение президентских полномочий с начала хозяйственного года. «Это создает дополнительную возможность для более эффективного выполнения предстоящих задач в социальной и экономической сферах», - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов сказал, что независимая политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым за прошедший период, служит национальным интересам Азербайджана, было обеспечено всестороннее и ускоренное развитие страны, обновлены и модернизированы все сферы жизни общества, повышено благосостояние народа.

"Сегодня Азербайджан известен как одна из обладающих большим авторитетом стран международного сообщества. Все это главные факторы, обуславливающие высокое доверие и полную поддержку азербайджанского народа, граждан, избирателей Президента Ильхама Алиева. С уверенностью можно сказать, что очень высока возможность Президента Ильхама Алиева в очередной раз одержать блестящую победу и вновь быть избранным Президентом. Проведение выборов в октябре или апреле не может быть прокомментировано как явление, ограничивающее возможности потенциальных кандидатов, в том числе Ильхама Алиева, и предоставляющее им дополнительный дивиденд», - сказал Али Гасанов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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