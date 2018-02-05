Правящая партия на днях выдвинет кандидатуру на пост Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На днях пройдет съезд правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), где официально будет выдвинута кандидатура на пост Президента, сказал в понедельник Trend заместитель исполнительного секретаря партии, депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов.

Согласно распоряжению, внеочередные президентские выборы назначены на 11 апреля 2018 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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