Делегация минобороны Саудовской Аравии посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - C шестого по девятое февраля делегация министерства обороны Саудовская Аравии будет находиться с визитом в Азербайджане, говорится в понедельник в сообщении минобороны республики.

В рамках визита делегация во главе с генерал-майором Али бин Ибрагим Феввазом проведет встречи в министерстве обороны, а также посетит Военную академию, Учебно-тренировочный центр и Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

В ходе встреч будут обсуждаться текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, состоится обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, в том числе укрепления дружеских связей между армиями обеих стран.

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