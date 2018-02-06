Содокладчики от ПАСЕ совершат визит в Азербайджан

6 февраля 2018 09:41 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - Содокладчики по Азербайджану от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) планируют осуществить ознакомительный визит в Баку в скором времени.

Об этом на своей странице в Twitter написал содокладчик по Азербайджану от ПАСЕ Стефан Шеннак.

«Праздник Новруз, а также президентские выборы и 100-летие Азербайджанской Демократической Республики уже на подходе и мы ожидаем амнистию большого количества заключенных», - пишет Шеннак.

Отметим, что Азербайджан является одним из девяти государств-членов Совета Европы, где осуществляется мониторинг ПАСЕ, включающий в себя постоянный диалог с властями, а также регулярные отчеты и периодические дебаты относительно прогресса государства в вопросе выполнения соответствующих обязательств, взятых перед Советом Европы.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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