Муниципалитеты Азербайджана незаконно передали более 2,6 тыс. га земли

6 февраля 2018 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в Центр по работе с муниципалитетами министерства юстиции Азербайджана поступило около 65 тысяч муниципальных актов.

Об этом во вторник на заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал заместитель министра юстиции Вилаят Захиров.

По его словам, каждый акт прошел юридическую экспертизу, было проверено их соответствие законодательству. Большинство муниципальных актов соответствовали законодательству, сказал Захиров.

Замминистра сказал, что министерством были даны рекомендации по внесению изменений и отмене 1979 актов, 741 акт отменен и внесены изменения в 714 актов.

Захиров отметил, что при проверке муниципальных актов были выявлены случаи нарушения земельного законодательства, а также выявлены случаи незаконной передачи муниципалитетами 2636 гектаров земли. Были приняты меры по возвращению этих земель муниципалитетам.

Заместитель министра добавил, что по 24 фактам были собраны материалы, связанные с муниципалитетами, и направлены в соответствующие правоохранительные органы. По его словам, по 14 фактам были возбуждены уголовные дела.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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