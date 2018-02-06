ЦИК Азербайджана утвердил план мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов (версия 3)

6 февраля 2018 17:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На заседании ЦИК Азербайджана во вторник был утвержден план мероприятий и основных действий по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов.

Согласно плану, представление необходимых документов для регистрации кандидатом в президенты начинается максимум за 50 дней до голосования и завершается минимум за 30 дней, то есть до 18:00 12 марта.

Кандидаты в президенты могут представить документы в ЦИК начиная с 27 февраля.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов.

Согласно распоряжению, внеочередные президентские выборы назначены на 11 апреля 2018 года.

Глава государства, согласно Конституции Азербайджана, обладает правом назначать внеочередные президентские выборы, сказал на заседании ЦИК ее председатель Мазахир Панахов.

По его словам, пользуясь этим правом, Президент Ильхам Алиев объявил о внеочередных президентских выборах.

Ко всем вопросам по внеочередным президентским выборам необходимо относиться предельно внимательно, сказал Панахов.

Он подчеркнул, что различные страны при подходящей возможности заинтересованы во вмешательстве во внутренние дела других государств.

Председатель ЦИК добавил, что СМИ тоже должны быть активны и правильно доносить до общественности и мирового сообщества каждый вопрос.

Панахов отметил, что наблюдателями на внеочередных президентских выборах могут быть представители любых международных организаций.

Он добавил, что ЦИК совместно с международными организациями и правоохранительными органами провел просветительскую работу, которая дала результаты, и в Азербайджане уже нет случаев вмешательства полиции в ход выборов.

В ходе заседания была создана экспертная группа, которая будет рассматривать жалобы граждан на действия (бездействия), нарушающие избирательное право. Также при ЦИК была создана рабочая группа и назначено ее руководство.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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