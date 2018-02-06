Выделены средства на строительство автодороги в Хызинском районе Азербайджана

6 февраля 2018 18:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гилязи - Хызы (34-й километр) - Фындыган в Хызинском районе.

В распоряжении говорится, что в целях строительства автомобильной дороги Гилязи - Хызы (34-й километр) - Фындыган из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений госбюджета Азербайджана на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству «Азербайджанские автомобильные дороги» будут выделены два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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