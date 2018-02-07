Выделены средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации Мингячевира

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по реконструкции систем водоснабжения и канализации в городе Мингячевир.

В распоряжении говорится, что с целью завершения работ по реконструкции системы водоснабжения и продолжения работ по реконструкции канализационной системы города Мингячевир из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» распоряжения Президента Азербайджана от 22 января 2018 года, ОАО «Азерсу» будет выделено 12 миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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