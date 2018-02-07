Изменен юридический статус Госагентства жилищного строительства при Президенте Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Азербайджане".

Согласно указу, на базе Государственного агентства жилищного строительства при Президенте Азербайджана с юридическим статусом органа центральной исполнительной власти создается Государственное агентство жилищного строительства при Президенте Азербайджана со статусом юридического лица публичного права.

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