Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане не было и не будет никакого противостояния на национальной или религиозной почве

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане никогда не было и не будет никакого противостояния, недопонимания на национальной или религиозной почве.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг на VI съезде правящей партии «Ени Азербайджан».

Глава государства отметил, что в Азербайджане охраняется общественный порядок, очень позитивна криминогенная обстановка, Азербайджан является одной из самых безопасных стран мира.

"Это хорошо знают граждане Азербайджана, видят приезжающие в нашу страну многочисленные туристы. Безопасность и стабильность – это позитивные факторы, которые отличают нас. В то же время в нашей стране обеспечиваются и должны обеспечиваться все свободы, это тоже наша политика. В предстоящие годы будут предприняты новые шаги, связанные с демократическим развитием, политические реформы будут продолжены. В последние годы достигнуты прекрасные результаты в этом направлении, это - постоянный процесс. Мы должны постараться приблизиться к стандартам наиболее развитых с демократической точки зрения стран мира, и мы сделаем это. Ситуация и сегодня хорошая, позитивная. Полностью обеспечиваются и будут обеспечиваться все свободы – свобода слова, печати, собраний. Это – наша принципиальная политика. Я абсолютно убежден в том, что если мы хотим превратить Азербайджан в развитую страну, - а мы хотим этого, - то политические и экономические реформы обязательно должны продолжаться параллельно", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане полностью обеспечивается и будет обеспечиваться свобода совести. "Азербайджан и впредь будет успешно развиваться как многоконфессиональная, многонациональная страна. Представители всех народов, всех религий в нашей стране и впредь будут жить как одна семья. Это наше большое достояние. Это – одно из основных условий успешного развития нашей страны, главное условие гражданской солидарности, гражданского мира. В Азербайджане никогда не было и не будет никакого противостояния, недопонимания на национальной или религиозной почве. Это – государственная политика, которая полностью поддерживается азербайджанским народом. Представители всех проживающих в Азербайджане народов, всех религий, как достойные граждане, своей работой, своим трудом вносят большой вклад в наше общее развитие", - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.