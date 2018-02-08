Выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на пост Президента исполнило желание народа - депутат

8 февраля 2018 22:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на пост Президента партией «Ени Азербайджан» (ПЕА) отвечает желанию народа.

Об этом в четверг сказала Trend председатель Низаминской районной организации партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Садагет Велиева.

«VI съезд партии «Ени Азербайджан» прошел замечательно. На этом историческом мероприятии было принято решение выдвинуть кандидатуру лидера партии Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 11 апреля 2018 года. Именно выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева было желанием народа. Ильхам Алиев является кандидатом не только ПЕА, в которой более 700 членов, но и кандидатом, поддерживаемым абсолютным большинством народа. В то же время выдвижение Президента Ильхам Алиева являлось социальным заказом», - сказала депутат.

По ее словам, доверие к Президенту Ильхаму Алиеву, желание его очередного избрания Президентом основаны на проделанной за 15 лет работе, заботе и внимании к людям.

«В результате проделанной Ильхамом Алиевым за последние 15 лет работе наша экономика увеличилась на 3,2 раза, ненефтяная экономика – на 2,8 раза, показатели в отраслях промышленности увеличились в 2,6 раза, в сельском хозяйстве – в 1,7 раза, в ненефтяном экспорте – на 4,1 раза. Наши валютные резервы выросли в 23 раза и составили 44 миллиарда долларов. В экономику страны было инвестировано 231 миллиард долларов, открыто 1,9 миллиона рабочих мест, уровень безработицы снизился на пять процентов, уровень бедности – на 5,4 процента. В то же время, за последние 15 лет построено 30 электростанций, уровень газификации составил 93 процента, бесперебойное снабжение питьевой водой составило 67 процентов, построено четыре водохранилища – Тахтакерпю, Шамкирчай, Гёйтепе, Товузчай, сотням тысяч гектаров не политых земель вновь была дана жизнь, проложено 12 300 километров дорог. Одним словом, сегодня под руководством президента Ильхама Алиева сохраняются стабильность и динамичное развитие Азербайджана. Именно поэтому азербайджанские избиратели хотят снова видеть Ильхама Алиева в качестве президента. Поэтому стоит особо упомянуть, выдвижением кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 11 апреля 2018 года, ПЕА исполнила мечты и желания наших людей», - отметила Велиева.

Отметим, что в четверг в Баку в Центре Гейдара Алиева прошел VI съезд партии "Ени Азербайджан" (ПЕА). На съезде было принято решение о выдвижении кандидатуры председателя партии Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые пройдут 11 апреля. Решение было единогласно принято.

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