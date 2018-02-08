Президент Азербайджана: Благодаря нашим усилиям Армения стала политическим, экономическим, энергетическим, транспортным тупиком (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Благодаря нашим усилиям Армения стала политическим, экономическим, энергетическим, транспортным тупиком.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг на VI съезде правящей партии «Ени Азербайджан».

Что касается Армении, сказал глава государства, то сейчас каждый видит, что эта страна стала заложником, жертвой своей захватнической политики.

«Можно сказать, что мы изолировали их от всех международных проектов, все энергетические и транспортные линии идут в обход их, и это сделали мы. Несмотря на то, что это был не такой легкий вопрос. К сожалению, проармянские силы в мире, армянское лобби и некоторые политики, продавшиеся за армянские деньги, все время пытаются включить Армению в инициируемые нами проекты. Мы всегда очень серьезно возражали против этого, реализуемые по нашей инициативе проекты полностью оставили Армению в стороне. И Баку-Тбилиси-Джейхан, и Баку-Тбилиси-Эрзурум, проекты "Южный газовый коридор", Баку-Тбилиси-Карс пошли в обход их», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в соответствии с нашей политикой транспортный коридор Север-Юг также будет проходить в обход их.

«Мы не скрываем этого. Несмотря на то, что некоторые пытаются обвинять нас в том, что мы держим их в изоляции. Да, держим и будем держать. До тех пор, пока наши земли не будут освобождены от оккупации. Эта политика дает свои результаты», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев добавил, что сейчас никто не вкладывает инвестиции в Армению.

«Потому что, во-первых, захвативший там власть криминальный, коррупционный, кровавый режим не дает возможности, чтобы вкладывались инвестиции, все вложенные ранее и предоставленные в виде пожертвований деньги украдены режимом. С другой стороны, ограниченность рынка и сужающийся рынок не позволяют, чтобы туда пришли серьезные инвесторы, очень ограничены и экспортные возможности. Потому что для экспорта должны быть дороги, даже если есть дороги, это все равно не создает условий для привлечения инвестиций. Естественно, что сделавшими это в большей степени были мы, и мы продолжим эту политику. По их последним статистическим данным, в прошлом году страну навсегда покинули более 40 тысяч человек, и ежегодно эта тенденция продолжается и будет продолжаться. Таким образом, там происходит демографический кризис. Благодаря нашим усилиям Армения стала политическим, экономическим, энергетическим, транспортным тупиком, и естественно, дальнейшее развитие этой страны очень туманно. Мы же продолжаем нашу политику и, используя все возможности, растущую мощь, экономический потенциал, политические возможности, военную силу, должны решить вопрос, чтобы была обеспечена территориальная целостность нашей страны», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что, безусловно, политика, проводимая в военной сфере, полностью себя оправдала.

«Мы давно проводим эту политику. В связи с этим вопросом нам иногда адресуются замечания о том, почему вооружается Азербайджан, почему выделяет средства на военное строительство, строительство армии. В отличие от Армении мы осуществляем эту работу за свой счет, за счет своих средств, в пределах своих возможностей. Жизнь показала, насколько правильную политику мы проводим. Должен также отметить, что ведущие страны мира тоже постоянно вооружаются, и этот процесс характерен для многих стран. Мы же за последние годы создали сильную армию. Все международные рейтинги отражают силу нашей армии. Эта сила позволяет нам выполнить любую задачу. Апрельские бои 2016 года наглядно показали врагу и всему миру, на что способна азербайджанская армия. Наша славная историческая победа на поле боя, конечно же, создает и будет создавать новые возможности для справедливого решения вопроса», - подчеркнул глава государства.

Президент Азербайджана заявил, что в последующие годы будет сделано все что необходимо для усиления военного потенциала, строительства армии.

«У нас сильные экономические возможности. День ото дня растущие финансовые ресурсы в первую очередь будут направлены на решение основных задач, стоящих перед страной, и приоритетом здесь, в этом вопросе является строительство армии», - добавил глава государства.

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