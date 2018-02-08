Президент Азербайджана принял первого вице-президента компании Thales International (версия 2)

8 февраля 2018 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию, возглавляемую первым вице-президентом компании Thales International Рафаэлем Эскинази.

Первый вице-президент Thales International Рафаэль Эскинази подчеркнул, что его организация много лет эффективно сотрудничает с компанией AZAL, и отметил, что они намерены и в дальнейшем продолжать данное сотрудничество.

Рафаэль Эскинази с удовлетворением отметил сегодняшнюю церемонию открытия Центра эффективности использования, стратегии и развития воздушного пространства Азербайджана в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Глава государства, выразив удовлетворение сотрудничеством компании Thales International с Азербайджаном, отметил важность проектов компании, реализованных в стране до сегодняшнего дня, и выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о создании в Азербайджане совместного предприятия по производству продукции компании Thales International.

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