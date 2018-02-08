Съезд партии стал форумом, выразившим пожелания азербайджанского народа - депутат

БАКУ /Trend/ - VI съезд партии "Ени Азербайджан" стал политическим форумом, выражающим мечты и пожелания азербайджанского народа в целом.

Об этом в четверг Trend сказал член Политического совета ПЕА, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Муса Гулиев.

Гулиев добавил, что представители съезда из различных регионов Азербайджана в своих выступлениях сказали, что политика, проводимая главой государства, однозначно поддерживается во всех регионах.

"На съезде было сказано, что народ желает дальнейшего продолжения данной политики. Все представители съезда и выступившие там люди поддержали кандидатуру главы государства Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 11 апреля", - сказал депутат.

По его словам, глава государства своим выступлением на съезде показал членам партии перспективы развития Азербайджана на ближайшие годы.

"Глава государства подчеркнул на съезде важность общественной стабильности и показал, что наша страна является демократическим, правовым, цивилизованным государством и что развивается по этому пути. В то же время Президент Ильхам Алиев заявив, что социально-экономическое развитие и после этого будет продолжать расти быстрыми темпами, показал, что права и свободы человека, которые защищались в нашей стране, будут защищаться и развиваться в дальнейшем", - сказал Гулиев.

Гулиев отметил, что глава государства сказал, что внешняя политика Азербайджана будет основываться на международном праве и справедливости, и международный престиж нашей страны вырастит в ближайшем будущем. Глава государства также отметил, что Азербайджан способен освободить свои земли от оккупации, и в ближайшем будущем наши земли будут освобождены от оккупации. Беженцы и вынужденные переселенцы вернутся в свои дома.

"Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что независимо от изменений в ценах на нефть в мире, наша страна будет продолжать видеть свое экономическое развитие в развитии ненефтяного сектора и во имя грядущего поколения доходы от нефти в виде валютных резервов будут накапливаться в нашем фонде. В своем выступлении Президент Ильхам Алиев назвал Иреван, Зангезур, Гёйче и другие земли историческими территориями Азербайджана и также охарактеризовал наше возвращение в эти земли как одну из главных задач нашего народа и молодежи", - подчеркнул депутат.

Отметим, что в четверг в Баку в Центре Гейдара Алиева прошел VI съезд партии "Ени Азербайджан" (ПЕА). На съезде было принято решение о выдвижении кандидатуры председателя партии Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые пройдут 11 апреля. Решение было единогласно принято.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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