МИД России о будущем многосторонних форматов сотрудничества с участием Азербайджана

БАКУ /Trend/ - При необходимости будут формироваться новые механизмы многостороннего сотрудничества наподобие Россия-Азербайджан-Турция, Россия-Азербайджан-Иран, Иран-Азербайджан-Турция.

Об этом сказала в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эти форматы возникают исходя из необходимости. Существует масса других форматов. Это просто инструмент, который в данном случае необходим для решения того или иного вопроса. Это прагматичная целесообразность. Если понадобится, будут формироваться новые механизмы. Это рутина. Все зависит от потребности решения того или иного вопроса международных отношений», - сказала она.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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