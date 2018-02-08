Между Азербайджаном и Россией развивается отличный гуманитарный диалог - МИД (Версия 2)

8 февраля 2018 18:10 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Россией развивается отличный гуманитарный диалог.

Об этом сказала в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о выставке, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

«Мы с размахом отметили соответствующую юбилейную дату по линии внешнеполитического ведомства, наших посольств и, конечно, нашей общественности», - сказала она.

Захарова отметила, что культура, безусловно, важнейшее связующее звено между людьми, народами.

«Можно только приветствовать такую выставку. Мне кажется, что таких мероприятий должно быть больше. У нас с Азербайджаном развивается отличный гуманитарный диалог. Со своей стороны мы будем всячески этому содействовать и способствовать», - добавила она.

Отметим, что в здании Государственной Думы открылась выставка, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Она организована Фондом Гейдара Алиева, посольством Азербайджана в России и комитетом Государственной Думы России по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Это первая выставка в Государственной Думе, посвященная зарубежной стране. Концепция выставки построена на том, чтобы показать Азербайджан страной с богатой историей, которая в то же время стремительно развивается. На выставке также демонстрируются экспонаты, отражающие дружественные отношения, взаимовыгодное сотрудничество, культурные и экономические связи между двумя странами.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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