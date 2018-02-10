Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан добился больших успехов во внешней политике - турецкий депутат

10 февраля 2018 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Под руководством и благодаря Президенту Ильхаму Алиеву братский Азербайджан добился больших успехов во внешней политике, сказал Trend депутат от Стамбула правящей турецкой Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк.

Кюлюнк отметил, что Президент Ильхам Алиев является политическим деятелем, служащим своему народу и стране с 2003 года до сегодняшнего дня, лидером, избранным подавляющим большинством азербайджанского народа.

«Принимая во внимание политическую динамику в регионе, выдвижение кандидатуры главы государства Ильхама Алиева на президентских выборах, которые состоятся 11 апреля, очень важно», - сказал он.

Турецкий депутат подчеркнул, что Президента Ильхама Алиева ценят и уважают не только в Азербайджане, но и в Турции.

«Выдвинув на передний план принцип «Одна нация, два государства», руководитель братского Азербайджана Ильхам Алиев защищает интересы Турции на всех международных мероприятиях и платформах», - сказал турецкий депутат.

Кюлюнк также отметил, что за последние годы Азербайджан добился значительного прогресса с политической и экономической точек зрения.

"Созданные в стране новые рабочие места, большое значение, придаваемое человеческим ресурсам, миллиардные инвестиции, вложенные в энергетический сектор, имеют важное значение для стабильного и устойчивого развития экономики Азербайджана. Все это является результатом политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым», - сказал Кюлюнк.

По его словам, в результате сбалансированной политики, проводимой главой государства, во многих странах мира сформировалось серьезное мнение в пользу Азербайджана в связи с нагорно-карабахским конфликтом, что тоже является одним из важных факторов.

«В результате политики, проводимой с периода руководства страной общенационального лидера Гейдара Алиева и до сегодняшнего дня, был пройден серьезный путь в признании Азербайджана в качестве независимого государства, во внесении в повестку ООН нагорно-карабахского конфликта», - сказал турецкий депутат.

Он также отметил, что на фоне протекающих в мире сложных процессов одним из ключевых вопросов для Азербайджана, обладающего серьезными энергетическими ресурсами, является внутренняя стабильность.

"Следя за политикой, проводимой Президентом Азербайджана, мы видим взвешенную и сильную политику", - сказал Кюлюнк.

Азербайджан сегодня - это страна, которая проводит политику, направленную на региональную интеграцию, стабильность и мир, взаимную выгоду, построила связи с Евро-Атлантическим регионом, добилась серьезного прорыва в энергетической безопасности, сказал турецкий депутат.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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