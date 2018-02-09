В Азербайджане создается Институт теологии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о создании Института теологии.

Распоряжением Государственному комитету по работе с религиозными структурами поручено создать Институт теологии в своем подчинении.

Министерству образования поручено включить факультет теологии Бакинского государственного университета в структуру Азербайджанского института теологии.

Государственному комитету по работе с религиозными структурами также поручено в двухмесячный срок утвердить устав Азербайджанского института теологии, согласовав его с Президентом Азербайджана.

Цель создания института - обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров в сфере организации религиозной деятельности, сохранение и развитие высокой религиозно-духовной среды, опирающейся на исторические традиции азербайджанского народа и являющейся логическим результатом государственной политики.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.