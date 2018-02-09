На строительство Гобустанской районной центральной больницы в Азербайджане выделены средства

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Гобустанской районной центральной больницы.

В распоряжении говорится, что с целью строительства Гобустанской районной центральной больницы, ремонта существующих больничных зданий, завершения обеспечения оборудованием и инвентарем из суммы, указанной в подпункте 1.8.15 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» распоряжения Президента от 22 января 2018 года, министерству здравоохранения будет выделено 15,52 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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