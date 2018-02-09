Президент Ильхам Алиев: Азербайджан становится одной из стран мира, где пройдут международные, европейские спортивные и футбольные соревнования

БАКУ /Trend/ - Накануне чемпионата мира по футболу в рамках мирового турне оригинал Кубка чемпионата привезен ФИФА – Coca-Cola и АФФА в Азербайджан.

В пятницу Кубок был представлен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Кубок представлен бывшим игроком сборной Франции – обладателя Кубка чемпионата мира по футболу Кристианом Карамбе, считающимся одной из легенд мирового футбола.

Выступая на встрече, Кристиан Карамбе сказал: «Для меня действительно честь находиться в Азербайджане. У вас красивый город. Я знаю, что Вы всегда оказываете поддержку спорту, и мы признательны Вам за это. Еще раз благодарим Вас за оказанный прием. Господин Президент, этот Кубок представляется Вам, Вы заслуживаете это».

Легендарный футболист Кристиан Карамбе представил Президенту Ильхаму Алиеву оригинал Кубка чемпионата мира.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Большое спасибо. Благодарю ФИФА, лично вас, ваших коллег за то, что вы приехали в Баку с тем, чтобы представить этот исторический Кубок азербайджанскому народу, азербайджанским болельщикам. Мы гордимся тем, что Азербайджан и Баку входят в число стран и городов, по которым проводится турне. Это действительно большая честь для нас. Это станет сегодня большим событием, и уверен, что болельщики будут очень рады увидеть Кубок. С вашего позволения я дотронулся этого Кубка. Мне известно, что к Кубку могут дотронуться только чемпионы и главы государств. Уверен, что это знаменательное событие, которое мы впервые отмечаем в нашей истории, вызовет еще больший интерес в нашем футболе, у игроков, поможет развитию в Азербайджане этого самого популярного в мире вида спорта. Мы стараемся содействовать развитию футбола, спорта. Азербайджан добился хороших результатов в области спорта. На прошлых Олимпийских играх в Рио сборная Азербайджана по общему количеству медалей заняла 14-е место в мире. Мы принимали два престижных международных спортивных соревнования – Европейские игры и Исламские игры солидарности, на этих играх наша команда по количеству медалей заняла соответственно второе и первое места. Мы с нетерпением ждем, когда сможем принять в Баку финал Евролиги и четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, а также несколько групповых матчей. Мы уже становимся одной из стран мира, которые принимают престижные международные, европейские спортивные и футбольные соревнования. Конечно, мы считаем это знаком дружбы и уважения к ФИФА. Прошу вас передать мои приветствия президенту ФИФА господину Инфантино, который был нашим гостем. Все мы будем помнить этот исторический день.

Затем в соответствии с традицией президента ФИФА Джанни Инфантино официальный представитель ФИФА вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок.

Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов сообщил Президенту Ильхаму Алиеву, что Кубок чемпионата мира по футболу был доставлен в Баку специальным самолетом в сопровождении юных азербайджанских футболистов. Ребята даже сыграли в пас в самолете с Кристианом Карамбе. Кубок чемпионата мира представлен на обозрение местных болельщиков в Gənclik Mall.

В заключение были сделаны фотографии на память.

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