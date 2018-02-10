Азербайджан примет участие в обсуждениях роли ВТО в межрегиональной торговле

10 февраля 2018 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Тахир Миркишили и Кямран Набизаде с 12 по 16 февраля будут находиться с визитом в Австрии с целью участия в семинаре по торговой политике для членов парламента стран Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, говорится в субботу в сообщении парламента Азербайджана.

На мероприятии, организованном Всемирной торговой организацией (ВТО) и Объединенным венским институтом, состоится обмен мнениями о роли ВТО в межрегиональной торговле, роли парламентов в совершенствовании законодательства в области торговли и по другим вопросам.

Азербайджан приступил к переговорам со странами-членами ВТО в 2004 году. Всего стороны провели 14 встреч. Азербайджан представил в организацию 400 документов, в том числе 300 законодательных актов, а также ответил на более чем две тысячи вопросов стран-членов ВТО.

В настоящее время страна находится в процессе переговоров порядка с 13 странами.

На сегодня уже завершены переговоры и подписаны протоколы с Турцией, Султанатом Оман, Объединенными Арабскими Эмиратами, Грузией и Кыргызстаном. Азербайджан находится на стадии подписания протоколов с Китаем и Молдовой.

Отметим, что Азербайджан имеет статус наблюдателя при Всемирной торговой организации с 1997 года. Рабочая группа по Азербайджану при секретариате ВТО была создана 16 июля 1997 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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