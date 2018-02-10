Президент Ильхам Алиев поздравил иранского коллегу

10 февраля 2018 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Исламской Республики Иран - Днем победы исламской революции. Высокий уровень межгосударственных отношений наглядно отражает волю наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства. Убежден, что взаимными усилиями мы и впредь будем вносить вклад в успешное продолжение нашего сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках региональных проектов. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному и братскому народу Ирана – постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.

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